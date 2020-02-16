جاءت تصريحات وزير الخارجية العماني خلال جلسة حوارية لبحث التوتر في المنطقة، أقيمت على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وقال بن علوي" "نتواصل مع الولايات المتحدة وإيران في إطار علاقاتنا مع البلدين، ولدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما، ونعمل على تخفيض حدة التوتر في المنطقة، ولا نتوقع حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة".

وأضاف بن علوي في سلسلة تغريدات نشرها حساب وزارة الخارجية العمانية في تويتر، أن لدى البعض "الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر في المنطقة، ونعلم أن إيران دولة كبيرة ولكنها دولة جارة في المنطقة".

وتابع: "وإذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورا بالسلم.. ولكن إذا تحدينا إيران لن يفيدنا ذلك، وقد تعايشنا مع إيران في عهد الشاه".

وأكد بن علوي أن "وجود السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز ربما يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر "، مناشدا "الأصدقاء بالنظر في أمن الملاحة القائم حاليا في مضيق هرمز".