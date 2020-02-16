ويشارك بالمنتدى، الذي تستضيفه دبي للمرة الثانية، وفودا من 87 دولة في أكبر تجمع من نوعه عالميا، واستقطب الحدث نحو 3 آلاف مشارك من داخل الإمارات ومختلف الدول.

وتضمن الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي، كلمة افتتاحية ألقاها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، تناول خلالها جهود البنك الدولي في تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي، لا سيما من خلال مبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي تتخذ من البنك الدولي مقرا لها، والتي أشاد فيها بدعم دولة الإمارات لها، لكونها إحدى الدول التي شاركت في تأسيسها.

وخلال كلمتها في الافتتاح الرسمي للمنتدى، أشادت إيفانكا ترامب بجهود دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وإسهامها في إنجاح مبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي كانت شريكا في تأسيسها ولعبت دورا رئيسا في حشد الدعم المادي لها، من أجل تعظيم فرص رائدات الأعمال وتأكيد فرص نجاح مشاريعهن.

وأشادت مستشارة الرئيس الأميركي بإنجازات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في مجال دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون مشاركتها في تعزيز المستقبل الاقتصادي للدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة فيها.

وأعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالتواجد في دبي للمشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي، وكذلك المشاركة في أعمال القمة الإقليمية الثانية لتمويل رائدات الأعمال، التي تأسست قبل عامين في دبي بدعم من 14 دولة في مقدمتهم دولة الإمارات.

وأعربت عن تقديرها لدور الإمارات في إنجاح المبادرة التي تمكنت حتى اليوم من تحريك ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار على مستوى المنطقة، من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص، للاستثمار في مشاريع أكثر من 100 ألف رائدة أعمال في الدول النامية.

كما وجهت إيفانكا ترامب تحية تقدير وإعزاز لجهود خمسة دول عربية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة وتزيد من مستوى تمكينها، وهي السعودية، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس.

وأثنت على مئات رائدات الأعمال المشاركات في القمة، وقالت إن قصص نجاحهن يمثلن مصدر إلهام لملايين النساء في المنطقة والعالم، وهذا هو الهدف من وراء هذا التجمع الكبير. وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

مبادرة التنمية والازدهار

وتطرقت إيفانكا في كلمتها إلى "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، التي أطلقها البيت الأبيض العام الماضي في أول جهد تقوده الحكومة الأميركية من أجل تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم.

وتقوم المبادرة على ثلاثة محاور أساسية وهي: توفير التدريب المهني للمرأة وتمكين النساء من النجاح كرائدات أعمال، وكسر الحواجز التي تواجه خلق بيئات للمرأة للمشاركة في الاقتصاد بشكل كامل.

وقالت: "تهدف المبادرة إلى الوصول إلى 50 مليون امرأة حول العالم بحلول العام 2025، فيما وصل التأثير الإيجابي للمبادرة خلال عام واحد فقط ومنذ اطلاقها العام الماضي، إلى نحو 12 مليون امرأة حول العالم".