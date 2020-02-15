وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن السودان يحتاج إلى شركاء، وألمانيا ترغب في أن تكون شريكا لها.

من جانبه دعا رئيس الوزراء السوداني الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها القوي للسودان الذي عزز بدعم شعبه ومؤازرة الأصدقاء والشركاء لرسم قصة نجاح في محيط يعج بالتحديات.

وقال حمدوك " لقد أتينا في وقت مناسب إذ قرر البرلمان الألماني أن يلغي قرارا استمر 30 عاما منع ألمانيا من دعم بلادي ..فشكرا للدعم الذي قدمته ألمانيا لبلادنا ".

وأضاف أن موقف ألمانيا القوي و دعمها المستمر ساعدنا في الوصول لما نحن فيه اليوم، مشيرا إلى أن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشمل كافة ارجاء السودان .