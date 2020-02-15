ووقعت إستونيا وبلجيكا وألمانيا، الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وفرنسا العضو الدائم، على إعلان مشترك، انضمت إليه أيضا بولندا، العضو غير الدائم السابق في المجلس.

وقالت هذه الدول في الإعلان: "نطالب أن توقف الأطراف، خاصة الحكومة السورية وحلفائها، فورا هجومهم العسكري، وأن يبرموا اتفاقا حقيقيا ودائما لوقف إطلاق النار، وأن يضمنوا حماية المدنيين وينخرطوا تماما في (الالتزام) بالقانون الدولي الإنساني".

وقال دبلوماسيون إن الدول الأربع لم تحاول استصدار إعلان مشترك لمجلس الأمن، لإدراكها أن روسيا ستعارض ذلك، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت هذه الدول في إعلانها: "الحل العسكري الدائم متعذر في ما يتعلق بالنزاع السوري".

وأدت المعارك في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بين الجيش السوري المدعوم بسلاح الجو الروسي وتنظيمات مسلحة ومعارضة منذ ديسمبر 2019، إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.