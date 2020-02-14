وقالت الرئاسية التونسية، في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة".

وأضافت "صرح إلياس الفخفاخ عقب اللقاء أنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت".

وذكر الفخفاخ أنه سيتم الإعلان في حدود الساعة السادسة من مساء يوم غد، مشيرا إلى أن قرار إرجاء الإعلان يهدف إلى مزيد من التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة.

وفي يناير الماضي، كلف الرئيس التونسي وزير المالية الأسبق الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان حكومة اقترحها الحبيب الجملي.

وإذا فشل الفخفاخ في نيل الثقة في البرلمان التوسي هذا الشهر، فمن الممكن أن يحلّ رئيس البلاد البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.

وسبق الرئيس الحكومة المكلف أن قال إنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة لا يتجاوز أعضاؤها 25 وزيرا، على أن تضم كفاءات وتمثل الشباب والمرأة.

ويبلغ الفخفاخ من العمر 48 عاما ويؤكد اختياره الأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى 10 سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.