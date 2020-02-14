وأوضح المرصد أن القصف أدى إلى مقتل 4 ضباط إيرانيين من الحرس الثوري و3 ضباط سوريين، مشيرا إلى أنه وقع بعد وصول طائرة شحن، يعتقد أنها كانت قادمة من إيران.

بالمقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ "معادية" جرى إطلاقها من هضبة الجولان المحتلة.

وأوضحت الوكالة أنه جرى إسقاط عدد من الصواريخ، ونشرت على موقعها الرسمي مقاطع مصورة قالت إنها تتضمن مشاهد من تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"الأهداف المعادية".