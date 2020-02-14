وجرت مناقشة المخطّط الذي تقدّم به رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الثلاثاء، لأكثر من يومين. وطالب عدة نواب الحكومة بتحديد مصادر التمويل الذي تريد الحكومة تخصيصه لتنفيذ مشاريع تتطلّع إليها والمهل الزمنية المتوقعة.

ويدعو المخطط إلى التوصل ل"عقد جديد من أجل جمهورية جديدة" ترتكز على الأمن الغذائي والتحوّل في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه، أشار جراد إلى أنّ تزامن انخفاض أسعار النفط وحجم صادرات موارد الطاقة "فاقم" العجز المالي بينما سجّل الميزان التجاري عجزاً بـ10 مليارات دولار في نهاية 2019.