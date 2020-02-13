والهجوم الذي وقع بصاروخ "كاتيوشا"، أصاب قاعدة "كيوان" أو "k1" حيث تتواجد قوات الشرطة الاتحادية العراقية وقوات أميركية.

وأفاد مراسلنا أنه تم رصد تحليق مكثف للمروحيات فوق القاعدة بعد تعرضها للهجوم.

ويعد الهجوم هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بـ30 صاروخا في 27 ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أميركي.

ووقتها اتهمت واشنطن كتائب حزب الله المقربة من إيران بتنفيذ الهجوم، ونفذت قواتها غارات أودت بحياة 25 مقاتلا من الفصيل الذي دفع بمناصريه نحو مهاجمة السفارة الأميركية في تحرك غير مسبوق.

وكانت الصواريخ الثلاثون، الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة أميركية في بغداد.

وفي الثالث من ديسمبر، نفذت القوات الأميركية ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أودت بحياة سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة بينها كتائب حزب الله، أبو مهدي المهندس.

وأطلقت طهران فجر 8 يناير صواريخ بالستية على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال)، حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق، ردا على اغتيال سليماني.

ولم يقتل أي جندي أميركي في الضربة، لكن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إصابة 109 جنود بارتجاج في الدماغ.