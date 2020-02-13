وقال المصدر لوكالة "فرانس برس": "تم توقيفه أمس بتهم فساد. إنه موقف احتياطيا".

وذكرت وسائل إعلام جزائرية خاصة أن رحماني (49 عاما) يواجه "عددا من التهم المتعلقة بالفساد المالي أبرزها استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، على أن يمثل الخميس أمام وكيل الجمهورية.

وأشارت الصحافة الجزائرية إلى شكاوى عدة بحق رحماني المعروف بقربه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ونهاية ديسمبر، حكم على رحماني وصحافي في مجموعة النهار بالسجن ستة أشهر بتهمة "إهانة" الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي كان يومها في السجن.

وتأسست قناة النهار التلفزيونية العام 2012 وهي شبكة إخبارية تبث في شكل متواصل وتصنف نفسها "أول قناة إخبارية في الجزائر".