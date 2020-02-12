وذكر بيان صادر عن عمليات بغداد، أنه أعيد افتتاح ساحتي الوثبة والخلاني وشارع الرشيد أيضا، إلى جانب جسر السنك.

وأشار البيان إلى استمرار قيادة عمليات بغداد "بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".

وتابع البيان: "بما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، فقد تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر".

وأضاف أن قوات الأمن العراقية "باشرت بفتح المناطق الأخرى (الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك)، وتجري الأعمال الآن لرفع العوائق وتنظيف المناطق".

وأكدت قيادة عمليات بغداد في بيانها على "التعاون المستمر مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير".

وحذرت من "الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية، لأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة".