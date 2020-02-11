وقالت الشركة إن نارت بوران الذي يملك خبرة استراتيجية كبيرة تزيد على 30 عاما في القطاع الإعلامي، سيساهم في دعم طموحات "الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية" في التوسع، فضلا عن النمو المتواصل مع ضمان النجاح المستمر لكافة أصولها الإعلامية.

وقبيل انضمامه إلى "الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية"، تولى بوران منصب نائب الرئيس الأول للبرامج والأخبار في شبكة الشرق الأوسط للإرسال "MBN" في الولايات المتحدة، حيث قاد استراتيجية لتطوير محتواها.

كما تولى سابقا منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية" منذ عام 2011 إلى 2018، حيث ساهم في تأسيس القناة التي أصبحت تحتل اليوم مكانة مميزة، وتشكل مصدرا موثوقا للأخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال نارت بوران: "إنه لمن دواعي سروري العودة للعمل ضمن فريق الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية والإشراف على خططها في التوسع والانتشار؛ حيث نجحت الشركة على مدى السنوات الماضية في جهود التنويع والاستحواذ على أصول واعدة لتقديم محتوى متميز يركز بالدرجة الأولى على المنصات الرقمية بما يعزز الانتشار والوصول إلى مختلف شرائح الجمهور".

وأعرب عن ثقته بأن يشكل دعم الزملاء والعمل بروح الفريق الواحد فرصة مهمة لتحقيق المزيد من النجاحات تحت مظلة "الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية".

ويشار إلى أن خبرة نارت بوران تشمل عددا من المناصب والمسؤوليات والأدوار المهمة التي شغلها سابقا، بما فيها مدير تلفزيون وكالة "تومسون رويترز" في لندن، ومدير مركز الأخبار في تلفزيون أبوظبي، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

ويحمل بوران درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة "سيراكيوز" الأميركية.

وكانت "الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية" استحوذت مؤخرا على عدد من الأصول الرقمية التي تسهم في تطوير وتوسيع نطاق انتشارها إلى الجمهور، حيث عملت منذ تأسيسها على زيادة نطاق استثماراتها لتصبح شريكا أمثل للمؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم.