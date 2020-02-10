وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنه "تم ضرب 115 هدفا للقوات السورية حتى اللحظة وتحييد 101 عنصر من عناصر جيش النظام".

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه "تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودنا بإدلب في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس".

وعادة ما تستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى القتلى في المعارك.

وأضافت الوزارة:"تبين أنه تم تدمير ثلاث دبابات وموقعين بقذائف الهاون، بينما أصيبت مروحية واحدة أيضا".

وفي وقت سابق الاثنين، قتل 5 جنود أتراك في هجوم للجيش السوري على نقطة مراقبة لهم في ريف إدلب شمالي سوريا، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية تركية.

وأعلن مسؤولون أتراك أن الجيش التركي رد على مصدر الهجوم على قواته في بلدة تفتناز الواقعة في ريف إدلب شمالي سوريا.

وكان مسؤولون أتراك قد أكدوا في وقت سابق أن الجيش السوري استهدف نقطة مراقبة تركية في تفتناز شمالي سوريا، في ثاني مواجهة من هذا النوع بين أنقرة ودمشق.