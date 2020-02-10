وقالت عريقات في تصريحات صحفية إن مايروج بشأن سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له"، مضيفا: أن" مشروع القرار لايزال قيد التداول".

وأضاف: "عندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التى قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت".

وأشار إلى مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال أنه جرى سحبه، موضحا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن عند الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس بتوقيت نيويورك.

وقال الدبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" إن المشروع الذي قدمته أندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الاعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأميركية التي أعلنها ترامب والتي تنصّ على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.

كذلك تنصّ الخطة على ضمّ إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفّة الغربية المحتلة.