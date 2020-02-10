وجاء نص بيان الجيش كما يلي: "أغارت مقاتلات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة"، موضحا أن بين هذه المواقع "مجمع تدريبات وبنى تحتية عسكرية".

وأوضح أن هذه الغارات "جاءت ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس" الأحد.

وكان صاروخ أطلق من غزة على جنوب اسرائيل مساء الأحد، أدى إلى إطلاق صفارات الإنذارت ولجوء الآلاف إلى الملاجىء في المنطقة.

وتزايدت الهجمات الفلسطينية بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 يناير خطته لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.