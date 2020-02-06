وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعتقل المنفذ العملية بعد جهود استخبارية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة ووحدات خاصة أخرى.

ولم يكشف الجيش عن هوية منفذ العملية أو مكان اعتقاله، مكتفيا بالقول إنه تم تحويله إلى التحقيق.

ولاذ منفد العملية بالفرار من المكان، في وقت بدأت قوات الاحتلال عملية تمشيط واسعة النطاق في مدينة بيت لحم المجاورة للقدس، بحثا عن المنفذ.

وأظهرت صور آلية الجيش الإسرائيلي وهي تصادر سيارة بيضاء اللون تحمل لوحة أرقام إسرائيلية في بيت لحم، يعتقد أنها استخدمت في الهجوم.

واندلعت مواجهات واسعة في المدينة الفلسطينية إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، وأصيب في المواجهات 3 أشخاص بينهم مسعف ومصور صحفي.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة 3 هجمات خلال الساعات الأخيرة، من بينها هجوم الدهس.

وارتفع منسوب التوتر في الأراضي الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة السلام الأميركية الجديدة، التي رفضها الفلسطينيون.