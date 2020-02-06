ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية المصرية، قوله إن 13 مواطنا لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون بمحافظة أسوان، وذلك عقب اصطدام حافلة لنقل الركاب مع حافلة أخرى على الطريق الصحراوي الغربي الذي يربط أسوان بالقاهرة.

وأشا ر المصدر إلى أنه جرى إرسال أكثر من 15 سيارة إسعاف لنفل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، فيما بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن ضحايا حوادث المرور في مصر يصل معدله إلى نحو 13 ألف ضحية سنويا وفقا لبعض الإحصائيات.