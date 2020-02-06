وأوضح المرصد أنّ 7 مقاتلين أجانب قتلوا في بلدة الكسوة جنوب دمشق، حيث تتواجد قوات إيرانية ومجموعات موالية لها.

كما أشار إلى مقتل 5 سوريين ينتمون لمجموعة موالية لإيران في منطقة إزرع التابعة لمحافظة درعا في جنوب البلاد.

من جهتها، أفادت دمشق بسقوط جرحى جراء القصف.

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "فجر اليوم الخميس، تصدت وسائط دفاعنا الجوي لموجتين من العدوان الجوي (..) استهدفت بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق".

وأسفر الهجوم، وفق المصدر، عن "إصابة ثمانية مقاتلين بجروح" من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول مواقعهم أو جنسياتهم.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليلاً "نحن لا نعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية".

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيات حزب الله اللبناني.

وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.