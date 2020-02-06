وقال خامنئي في كلمة نشرها موقعه الإلكتروني "نعتقد أن المنظمات الفلسطينية المسلحة ستقف وتواصل المقاومة وترى إيران أن من واجبها دعم الجماعات الفلسطينية".

وقال خامنئي وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي إن خطة ترامب ستلحق الضرر بأميركا ويتعين على الفلسطينيين مواجهتها بطرد الإسرائيليين والأميركيين عن طريق القتال.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء الأربعاء إن محاولة أميركا الضغط على إيران للتفاوض من خلال العقوبات لن تجدي نفعا.

وأضاف "كانوا يتصورون أننا سنطلب التفاوض مع أميركا. التفاوض حسب المفهوم الذي يبتغونه هم وليس بالمفهوم الذي نريده نحن .. يريدون منا الاستسلام من خلال مفاوضات قاسية وجائرة ومهينة. هذا مستحيل بالنسبة للشعب الإيراني".