وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد اخترقت رصاصة إسرائيلية قلب الفتى محمد الحداد (17 عاما) أثناء مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وأظهرت لقطات فيديو شبانا وهم يحملون الحداد بعد إصابته ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى لكن فارق الحياة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعا في حدة المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة السلام الأميركية الجديدة، التي رفضها الفلسطينيون.

وكانت الضفة الغربية قد شهدت الجمعة الماضية مواجهات واسعة النطاق، بعدما خرج آلاف الفلسطينيين تنديدا بخطة ترامب، وأصيب فيه هذه المواجهات العشرات.