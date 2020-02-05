وبعيد وصوله بنغازي، بحث بوقادم الأزمة الليبية مع قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن بوقادوم سيقدم دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى حفتر لزيارة الجزائر.

ونشرت وسائل إعلام ليبية صورا للحظة وصول بوقادوم إلى مطار بنغازي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج وقائد القوات الجوية، اللواء صقر الجروشي.

والتقى وزير الخارجي الجزائري أيضا مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني.

ويأتي تحرك وزير الخارجية الجزائري، بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة أن طرفي النزاع في ليبيا على تحويل الهدنة في البلاد إلى وقف إطلاق نار دائم.

وبعدما رتبت الجزائر أوضاعها الداخلية في أواخر العام 2019 بانتخاب تبون رئيسا لها، بدأت تؤدي دورا نشطا في السياسة الخارجية ولا سيما الأزمة الليبية.

وعرضت الجزائر استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا على أراضيها، كما استضافت اجتماعا قبل أسابيع، لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا لمناقشة الصراع في هذا البلد.

وأكدت الجزائر مرارا على أهمية حل الأزمة في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.