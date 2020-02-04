وذكر أردوغان في تصريحات نشرها الإعلام التركي "يسعى النظام إلى التقدم ميدانيا في إدلب عبر تشريد أشخاص أبرياء يتجهون نحو حدودنا. لن نعطي النظام فرصة للتقدم، لأن ذلك سيزيد من العبء علينا".

وتابع "لا توجد حاجة لخلاف خطير مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن"، مضيفا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن "دون غضب".

وأردف قائلا إنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.

وكانت تركيا قد حثت روسيا على كبح جماح القوات السورية في إدلب، بعدما هز التقدم السوري تعاونا هشا بين أنقرة وموسكو.

ويأتي تصريح أردوغان بعدما أعلنت أنقرة، الاثنين، أن قصفا سوريا أدى إلى مقتل خمسة جنود أتراك في إدلب.

وعقب ذلك، شدد الرئيس التركي على أن التطورات هناك صارت "خارج نطاق السيطرة".