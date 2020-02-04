من جهته، جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكان العاهل السعودي قد أجرى، الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

وقال العاهل السعودي: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، ودعا إلى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي إلى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

في المقابل، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره للعاهل السعودي على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

وجاء الاتصال الهاتفي بعدما كشفت الإدارة الأميركية تفاصيل "خطة السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.