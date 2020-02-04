وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية "تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف".

وأوضح البيان أن الأبحاث الأولية تفيد بأن الموقوفين "الموالين لما يسمى بتنظيم 'الدولة'، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة" للتنظيم المتطرف.

وتراوح أعمارهم بين بين 18 و59 سنة، وكانوا ينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية (غرب) وأزيلال (وسط).

ولفت البيان إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتوقيف "شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في هذه الخلية الإرهابية".

وأوقفت السلطات الأمنية العام الماضي 79 شخصا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم داعش الإرهابي حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب).

وأكد القضاء المغربي أمام الاستئناف أواخر أكتوبر الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخرين في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاما.