وفي الصورة، ظهر حسني مبارك مرتديا روبا منزليا، فيما كان حفيده عمر يقبل رأسه، وعلق على الصورة قائلا: "‏كل الحب والتقدير". وحظيت الصورة على إنستغرام بحوالي 8800 إعجاب، وذلك بعد نحو 5 ساعات من نشرها.

يشار إلى أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أجرى مساء الخميس الماضي عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في البلاد.

وقال نجله علاء مبارك، في حسابه على حسابه في تويتر: "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية أن مبارك دخل المستشفى الثلاثاء الماضي، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية من أجل تحديد حالته الصحية.

وفيما بعد أجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.