وأشار أردوغان في كلمة له إلى أن تركيا ستواصل الرد على الهجوم على قواتها في إدلب السورية، مضيفا: "عازمون على مواصلة العمليات في سوريا".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "العمليات مستمرة في إدلب السورية وتم استهداف 40 موقعا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفيما يتعلق بحصيلة الخسائر في الجيش السوري، قال أردوغان: "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ما بين 30 و35 عسكريا من الجيش السوري في العملية التركية"، مشيرا إلى مشاركة مقاتلات من طراز "إف 16" في العمليات التركية بسوريا.

وعن التنسيق مع موسكو، أوضح أردوغان: "مسؤولو أمن أتراك يجرون محادثات مع روسيا، وسأجري محادثات إذا اقتضت الضرورة".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أفادت الاثنين، بمقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرين، وذلك في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال غربي سوريا.

وبحسب الوزارة فإن القوات التركية ردت على قصف القوات السورية، ودمرت أهدافا لها في إدلب.

وأضافت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقا.