تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما جرى خلال الاتصال استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا، على ضوء نتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا مؤخرا.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد ولي عهد أبوظبي والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.