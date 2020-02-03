وكالات - أبوظبي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.