وقالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان إنها "تعلن حالة الطوارئ الوطنية نظرا لتزايد عدد الجراد ما يشكل تهديدا خطيرا لوضع الأمن الغذائي الهش"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويرى خبراء أن ظهور أسراب الجراد ناجم عن تقلبات شديدة في الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن الصومال هي أول دولة في المنطقة، تتخذ إجراءات على المستوى الوطني لمكافحة أسراب الجراد الجائع.