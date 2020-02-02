وفي مؤتمر صحفي من القاهرة، قال ممثلو المكتب الإقليمي لمنظمة منظمة الصحة العالمية، إن معظم البلدان ستكون مجهزة لكشف هذا الفيروس خلال الأسبوع.

وأضاف ممثلو المنظمة الدولية، أنه يوجد في المنطقة والعالم، مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة، وشددوا على أنهم يتابعون وبشكل يومي تطورات الفيروس.

وكانت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران قالت إنه تقرر إرسال طائرة خاصة، صباح الأحد، لإعادة المصريين الموجودين في بؤرة الفيروس بمدينة ووهان الصينية.

وذكرت المصادر أن الطائرة تحمل على متنها فريقا طبيا متكاملا، اختارته وزارة الصحة المصرية، وسيكون في انتظارهم، عند العودة إلى القاهرة، فريق مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

وكان نحو 24 بلدا أعلن اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

وألغيت نحو 10 آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين، وفقا لشركة سيريم لتحليل بيانات السفر.

وخصصت الكثير من البلدان رحلات طيران خاصة لترحيل مواطنيها من الصين.

وتواصل المدن في أنحاء الصين تطبيق إجراءات خاصة تهدف للحد من انتشار الفيروس. وأعلنت مدينة تيانجين الواقعة في شمال الصين، ويقطنها نحو 15 مليون شخص، تعليق الدراسة والعمل حتى إشعار آخر.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية، الخميس الماضي، بسبب الفيروس، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين، وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه.