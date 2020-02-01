وأشارت المصادر إلى أن الطائرة تحمل على متنها فريقا طبيا متكاملا، تم اختياره من قبل وزارة الصحة المصرية، وسيكون في انتظارهم، عند العودة إلى القاهرة، فريق مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر، أن الطائرة تتسع إلى أكثر من 300 راكب، بخلاف أطقم العمل.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، قد أعلن أنه تمت مناقشة تفاصيل عودة المصريين من الصين في اجتماع مجلس الوزراء أمس الجمعة، مضيفا أنه لم يصب أى مصري موجود في الصين بالفيروس.

كما أوضح سعد أن هناك إجراءات مهمة لما بعد العودة، حيث يتم وضع العائدين في حجر صحى لمدة 14 يوما تحت الملاحظة الدقيقة، بالإضافة إلى ملاحظة كل من تعامل معهم منذ دخولهم الطائرة، وحتى منطقة الحجر الصحي.

والسبت، أعلنت السلطات الصحية في الصين، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا، فيما أعلنت دول منها أستراليا والولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، لكن أعدادا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وأعلن نحو 24 بلدا اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

وألغيت نحو 10 آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين، وفقا لشركة "سيريم" لتحليل بيانات السفر، فيما أعلنت بلدان عدة عن تخصيص رحلات طيران لترحيل مواطنيها من الصين.