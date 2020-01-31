ومنذ ديسمبر، تشهد مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل أخرى أقل نفوذا في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين، تصعيدا عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا.

وتخوض قوات النظام معارك عنيفة ضد الفصائل، على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على محوري سراقب في ريف إدلب الجنوبي والراشدين في ريف حلب الغربي المجاور، وفق المرصد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "اشتباكات عنيفة تدور جنوب مدينة سراقب، التي باتت قوات النظام على بعد كيلومترين منها تقريبا".

وباتت المدينة على غرار بلدات وقرى عدة في محيطها شبه خالية من سكانها الذين نزحوا منها وسط التقدم العسكري لقوات النظام التي أعلنت الأربعاء سيطرتها على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب.

وفي موازاة التقدم البري، قصفت مقاتلات المنطقة مستهدفة مركزا للدفاع المدني بحسب مراسل لفرانس برس.

ودمر جزء من المبنى وأصيب ستة مسعفين على الأقل بحسب مصطفى أبو حمدو الذي يقود فرق الإسعاف في إدلب.

ويتركز التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق، يُعرف باسم "أم فايف" ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولا إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وفي إدلب، يمر هذا الطريق في ثلاث مدن رئيسية، خان شيخون التي سيطرت عليها قوات النظام صيف 2019، ومعرة النعمان، ثم مدينة سراقب شمالها.

وقال مصدر عسكري سوري لصحافيين بينهم فريق وكالة فرانس برس، على هامش جولة نظمتها وزارة الإعلام في معرة النعمان الخميس، "يسعى الجيش السوري لتأمين كامل الطريق الدولي".

وأوضح أنه بعد الوصول إلى سراقب، سيعمل الجيش على أن تلتقي قواته "فيها بتلك المهاجمة من جهة حلب" حيث تدور معارك تعد الأعنف منذ نهاية العام 2016.

وتكمن أهمية سراقب في موقعها الاستراتيجي كونها تشكل نقطة التقاء بين طريق "أم فايف" وطريق استراتيجي ثان يُعرف باسم "أم فور"، يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غربا.

وتسبب القصف والمعارك المستمرة منذ أسبوع بمصرع أكثر من 400 مقاتل من الطرفين موزعين مناصفة تقريبا بين قوات النظام والفصائل، بحسب حصيلة للمرصد الجمعة.

ودفع التصعيد منذ ديسمبر 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة خصوصا معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمنا شمالا، وفق الأمم المتحدة. كما تسبب بمقتل أكثر من 260 مدنيا، وفق المرصد.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى مرارا من كارثة إنسانية في حال استمرار المعارك.