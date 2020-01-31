وأفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الصحفية زكية هداية والصحفي أحمد المنسي جراء حادث سير على طريق العلمين بين القاهرة والإسكندرية.

وكان الصحفيان الراحلان يعملان في جريدة المال الاقتصادية، وقد نعاهما عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وفي صباح اليوم، توفي الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة خالد بشارة، عقب حادث تصادم، فى الطريق الدائرى المتجه لميدان الرماية في محافظة الجيزة.

وتخرج بشارة، الذي رحل عن عمر ناهز 49 عاما، من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وحصل على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993، ثم درس بعدها إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد والمعهد الأميركي للمصارف والتمويل.

وشغل بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.