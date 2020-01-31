ومن الشائعات التي ردت عليها رئاسة الوزراء المصرية، تلك التي قالت إن الإجراءات الوقائية داخل المطارات لمنع تسرب فيروس كورونا داخل البلاد، "غائبة".

ونقلت رئاسة الوزراء في صفحتها، عن وزارة الصحة المصرية، قولها: "غير صحيح، ونوضح أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس كورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج".

وأشارت أيضا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية والبحرية والبرية).

شائعة أخرى ردت عليها وزارة الصحة، ذكرت أنه تم إغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من كورونا.

وقالت وزارة الصحة: "غير صحيح، ونوضح أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، ونؤكد أن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية، لضمان سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين".

وفيما يتعلق بشائعة "تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا"، رد الاتحاد العام للغرف التجارية عليها قائلا: "غير صحيح، ونؤكد أن كافة الخضروات والفواكه المتداولة في الأسواق المصرية، سواء المحلية أو المستوردة، سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي فيروسات وبائية".

وكانت آخر الشائعات المرتبطة بكورونا التي تطرقت لها رئاسة الوزراء في مصر، هي تلك التي قالت إن عددا من أبناء الجالية المصرية في الصين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية: "غير صحيح، ونوضح أن السفارة المصرية في بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية المصرية في الصين بشكل مستمر، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم".