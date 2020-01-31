وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اقتحمت المسجد بدعوى قيام المصلين بالتظاهر داخل الحرم القدسي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأظهرت لقطات فيديو، جرى تداولها على شبكات التواصل، إطلاق شرطة الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط على المصلين، مما أدى إلى وقوع 10 إصابات بينهم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 شبان من المصلين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"بانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في باحات المسجد ومنع بعض الشبان من دخول الأقصى لدى وصولهم عبر البوابات.