وقال تجمع المهنيين، إن المظاهرة المرتقبة في الخرطوم، ستكون تعبيرا عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية استكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.

في غضون ذلك، شكك بيان صاد عن لجان المقاومة في السودان -وهي تنظيم مدني- في توقيت الخروج إلى الشارع وأهدافه، وأعلن مقاطعة المظاهرة.

وفي السياق نفسه، دعا حزب الأمة القومي السوداني الذي يرأسه الصادق المهدي، تجمع المهنيين السودانيين، إلى التراجع عن قراره تنظيم مظاهرات مليونية احتجاجا على بعض سياسات الحكم الانتقالي.

وحثت الأمانة العامة لحزب الأمة، تجمع المهنيين، على مواصلة القيام بواجبه في "حراسة الثورة"، وتنسيق الجهود مع كل الأطراف من أجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن أمل بلاده في خفض دعم الوقود على مدار 18 شهرا، بدءا من شهر مارس المقبل، واستبداله بمدفوعات نقدية مباشرة للفقراء.

ويخشى كثيرون في حركة المجتمع المدني في البلاد من أن يؤدي رفع الدعم الآن إلى زيادة معاناة الطبقات الأكثر فقرا في البلاد، مما قد يؤجج الشارع مجددا.