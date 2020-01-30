وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الصاروخ هو الأول الذي يطلق من غزة على إسرائيل منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الثلاثاء.

وذكر الجيش في بيان: "قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على اسرائيل"، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة وقرب الحدود مع قطاع غزة، لمواجهة أي ردة فعل فلسطينية بعد الإعلان عن خطة ترامب للسلام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه عزز وجوده "بقوات قتالية إضافية في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة بعد تقييم الوضع.. على الجبهتين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قبل ساعات قليلة على إعلان ترامب عن خطته للسلام، نشر تعزيزات من المشاة في غور الأردن، وهي منطقة استراتيجية تمثل 30 في المائة من الضفة الغربية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعد قبيل انتخابات سبتمبر الماضي بضم المنطقة. ودعمت الخطة الأميركية وعد نتانياهو.

واندلعت احتجاجات الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة رفضا للخطة الأميركية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في آخر إحصائية له عن تعامل طواقمه مع 41 إصابة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.