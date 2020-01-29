وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن ناقلة النفط التي بعثت رسالة استغاثة، تقع على بعد 21 ميلا من سواحل دولة الإمارات.

وعملت فرق الموانئ والبحث والإنقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.