ووفق ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن الوزير السوداني، فإن المصابين قدما من ووهان، مركز تفشي الكورونا، عبر القاهرة وأديس أبابا.

وأوضح مصدر طبي لسكاي نيوز عربية، أنه تم إرسال عينات من المشتبهين بالإصابة للفحص المخبري، متوقعا إعلان النتائج خلال ساعات.

وأشار المصدر إلى وجود صعوبات في التعرف على الأوضاع الصحية للقادمين من الصين، وذلك بسبب كثرة أعداد القادمين من هناك عبر مطارات أخرى.

ووضعت وزارة الصحة السودانية خطة لمراقبة كافة رحلات الطيران القادمة للسودان على مدار الساعة، وخصصت لهذا الغرض طواقم صحية مدربة على التعامل مع الأوبئة.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيه إنها "تتابع تطورات الوضع لاتخاذ ما يلزم وتتحسب لأي إجراءات قد تلزم لضمان سلامة المواطنين السودانيين المقيمين في مدينة ووهان أو غيرها".

وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية الأربعاء، 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ورغم غموض المرض وعدم وجود أدلة دامغة على مصدره حتى الآن، فإن خبراء الصحة الصينيين يرجحون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره.

وعلى المستوى العالمي، اتخذت دول عديدة إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.

كما تتسابق الدول على سحب رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية وأسرهم من الصين.