ويشهد التدريب الحالي العديد من الأنشطة العسكرية البحرية الرامية إلى تعزيز جهود التنسيق بين البلدين.

ويركز التدريب على مجموعة أنشطة عسكرية تستهدف صقل وتطوير قدرات القوات البحرية للبلدين في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة، والاتصالات، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية.

كما يركز التدريب على تأمين المسرح البحري بالبحر الأحمر، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي، فضلا عن مجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وتخلل العمليات التدريبية أيضا تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية، والرمايات الليلية الاحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وعلى رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع الأعمال العدائية التي من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر أن فرقاطات ولنشات صواريخ وسفن دورية صاروخية، تشارك في المناورات.