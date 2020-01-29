وأجرى العاهل السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

وقال العاهل السعودي: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، ودعا إلى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي إلى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

من جهته عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره للعاهل السعودي على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

وفي السياق، أعلنت الخارجية السعودية في بيان أن المملكة تشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة.

وأضافت أن "السعودية تقدر الجهود، التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وجددت السعودية تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".