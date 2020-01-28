وعزز جنود إسرائيليون مواقع قرب بؤرة ساخنة بين مدينة رام الله ومستوطنة بيت إيل اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الوقت الذي رحب فيه زعماء إسرائيليون بالخطة، رفضها قادة فلسطينيون حتى قبل الإعلان الرسمي عنها. ويقولون إن إدارة ترامب منحازة لإسرائيل.

ويخشى الفلسطينيون أن تبدد الخطة آمالهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بالسماح لإسرائيل بضم مساحات كبيرة من الأراضي.

وفي مدينة غزة، الثلاثاء، داس المتظاهرون على صور لترامب كانت ملقاة على الأرض. ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وحملوا صورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصاح ناشط عبر مكبر صوت "ترامب أحمق. فلسطين ليست للبيع".

وفي مخيم للاجئين في القطاع الساحلي، تجمع نحو 50 شخصا في ساحة الشهداء، وهم يرفعون صورا لعباس وسلفه ياسر عرفات، الذي حمل شعلة القضية الفلسطينية حتى وفاته في 2004.

وقالت أم أحمد، التي شاركت في الاحتجاج: "سندفع من دمائنا وأرواحنا وأبنائنا ثمنا للقدس. صفقة ترامب لن تنجح أبدا".

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أنه جرى إرسال جنود لتعزيز غور الأردن، وهو منطقة تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو بضم جزء منها.

وقال حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية إلى بريطانيا لرويترز في لندن إن خطة ترامب للسلام مجرد "مسرحية سياسية".

وأضاف "هذه ليست صفقة سلام. هذا تحويل لشعب فلسطين وأرض فلسطين إلى بانونستان أخرى"، في إشارة إلى مناطق مستقلة كان يعيش فيها السود إبان فترة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.