وكتب على الجدران عبارات بالعبرية: "هدم المنازل؟ فقط للأعداء"، وتضمن إشارة إلى موقع استيطاني قريب تم تفكيكه مؤخرًا. وتركت كتابات مماثلة خارج مسجد تم إحراقه على مشارف القدس الأسبوع الماضي.

وقال رياض شوكاني، مدرس بالمدرسة، إنها تقع في قرية خارج مدينة نابلس بالضفة الغربية بالقرب من مستوطنة يتسهار، معقل المستوطنين المتشددين، الذين اشتبكوا في السابق مع القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن قوات الأمن ستدخل المنطقة للتحقيق في عملية التخريب.

وجاء الهجوم ليلة الثلاثاء، قبل ساعات من موعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن خطة سلام في الشرق الأوسط التي يتوقع أن تصب بقوة في صالح إسرائيل.