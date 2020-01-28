وعملية التقييم التي تقوم بها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية في هذه المرحلة قبل التشغيل أحد أهم عمليات التقييم في قطاع الطاقة النووية عالميا، إذ تتماشى مع المعايير الدولية للقطاع النووي التي تحددها الرابطة والتي تتمتع بعضويتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وخلال عملية التقييم، التي أجريت في نوفمبر 2019، عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية والتي تعد أساسية لبدء التشغيل الآمن للمحطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتشمل عملية التقييم أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة وصولا إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ.

وتأتي عملية التقييم بعد سلسلة من الاختبارات التي قامت بها عدة جهات رقابية محلية ودولية، خلال الأعوام الماضية، وتكللت باستيفاء المحطة الأولى في براكة لشروط التشغيل الآمن.

ويعد التعاون مع المنظمات النووية الدولية أحد أهم بنود وثيقة سياسة الإمارات التي صدرت عام 2008، والمتبعة لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وتضمنت الوثيقة التزامات الدولة بالشفافية التشغيلية الكاملة، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، إلى جانب ضرورة التعاون مع الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية وأعضائها بهدف توفير التقييم اللازم وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "يعد نجاح المحطة النووية الأولى في براكة في اجتياز تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية إنجازا كبيرا بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي".

وأضاف "ننظر لهذا الإنجاز بقدر كبير من المسؤولية حيث نواصل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقديم الدعم لشركة نواة للطاقة في مساعيها للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للبدء بالإنتاج الآمن والتدريجي للطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة لدعم النمو في دولة الإمارات على امتداد الأعوام الـ 60 المقبلة".

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على نجاح الأنشطة الخاصة بالجاهزية التشغيلية التي تجريها شركة نواة للطاقة المسؤولة عن التشغيل والصيانة بصورة مستمرة.

يشار إلى أن شركة نواة للطاقة باتت في المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية قبيل الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك قبل بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي في أولى محطات براكة للطاقة النووية خلال الأشهر المقبلة.

وبمجرد تحميل حزم الوقود النووي في المحطة ستبدأ مرحلة اختبارات التشغيل التصاعدي حتى تصل إلى المستويات التي تسمح بإنتاج الطاقة بشكل تجاري خلال عدة شهور.