وأضافت أن قائد الطائرة ومرافقه قتلا بعد أن سقطت الطائرة المنكوبة، وهي مقاتلة من نوع سوخوي "سو 30"، بمنطقة عين الزيتون بأم البواقي شرق الجزائر.

وأكدت إذاعة "أم البواقي" وفاة عسكريين من طاقم الطائرة الحربية، في حين لم يصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية أي بيان بهذا الشأن حتى الآن.

وفي مايو الماضي، سقطت طائرة مروحية عسكرية قرب مطار قمار، بمدينة وادي سوف جنوبي الجزائر، كما سقطت طائرة تدريب عسكرية في مارس الماضي خلال تمارين الطيران الليلية في ولاية وهران غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل قائدها.

كما لقي شخصان حتفهما في حادث سقوط طائرة مروحية بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي العاصمة الجزائرية، في فبراير الماضي.