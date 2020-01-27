ولم يتضح مدى الضرر حتى الآن، لكن وسائل إعلام رسمية أفادت أن خبراء فنيين يعكفون على تقييم الأضرار والقيام بالإصلاحات اللازمة.

وأبلغ وزير البترول علي غانم التلفزيون الرسمي أن عمليات مصفاة بانياس لن تتعطل.

وقالت وزارة النفط "تم وضع خطط بديلة للمناورة وتأمين استمرار عمل المص للنفط الخام وكافة المشتقات الأخرى".

وتستطيع مصفاة بانياس معالجة أكثر من 130 ألف برميل يوميا من النفط الخام.