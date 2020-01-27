وأصدر قاضي تحقيق محكمة "الكرادة" قرارا قضائيا بحق النائب العراقي، فائق الشيخ علي، إثر شكوى تقدم بها ضده العامري قبل 7 أيام.

وبحسب نص قرار القاضي، جاء قرار المحكمة بعد تقديم زعيم تحالف الفتح، وثائق وتغريدات وقرص مدمج "سي دي"، إلى المحكمة ضد النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي.

وتعود القضية إلى تصريحات لاذعة، للنائب البرلماني، الشيخ علي، ضد العامري، توعده فيها بملاحقته دوليا، بتهم قال إنها تتعلق بـ"جرائم قتل" ضد العراقيين.

واتهمه في مقابلة تلفزيونية، بـ"المسؤولية عن مقتل الطيارين والضباط العراقيين بعد سقوط النظام السابق، عبر فيلق بدر".

وأكد فائق الشيخ علي، عزمه "التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة العامري بتهمة ارتكاب جرائم قتل ضد العراقيين، خلال الحرب العراقية الإيرانية وبعد عام 2003"، مشددا بالقول "الأيام بيننا يا هادي العامري".

ويعتبر الشيخ علي من أكثر الشخصيات المعارضة للحكومة في الشارع العراقي حاليا، واستخدم حسابه على تويتر لمهاجمة عدد من السياسيين، والمطالبة بتنصيبه رئيسا للوزراء في العراق.