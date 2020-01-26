وبحسب وكالة رويترز، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن. وذكرت مصادر سورية أنه تم نقل الجرحى للعلاج في تركيا.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وكانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، كان آخرها انفجار سيارة مفخخة في منطقة جامع الميتم وسط المدينة.

وأدى الانفجار حينها إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية في المحلات التجارية. ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية، التي تدعمها أنقرة، على مدينة أعزاز التي تقع بالقرب من الحدود التركية.