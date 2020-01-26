وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظتي صنعاء والجوف.

وأضافت أن طائرات التحالف العربي كثفت من استهدافها لمواقع وتحركات الميليشيات في مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، ومنطقة نهم شرقي صنعاء.

وأكدت المصادر، سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة وعربات قتالية للميليشيات الحوثية.

وكان عشرات الحوثيين قد سقطوا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية، خلال القتال في جبهات نهم والجوف.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن معارك ليلية عنيفة دارت بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية، بإسناد من طائرات التحالف العربي، في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء، ومفرق الجوف، شمالي اليمن.