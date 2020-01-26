وأشار البيان الرئاسي: "سيجري الرئيسان محادثات حول سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون بينهما، كما ستشمل المحادثات التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان قد التقى الرئيس الجزائري بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي زار الجزائر لبحث عدد من الملفات من بينها الملف الليبي.

كما سيقوم أردوغان بزيارة إلى غامبيا والسنغال، في إطار الجولة الأفريقية.