وذكر البيان أن "الإدارة العامة للأمن الوطني نجحت في الكشف عن أماكن تعمد العناصر الإرهابية إخفاء كمية هامة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تمّ طمرها بجبل عرباطة من ولاية قفصة".

وبعد التنسيق مع الجيش، انتقلت الشرطة إلى عمق مرتفعات جبل عرباطة حيث عُثر "على 96 لغم أرضي جاهز للاستعمال، و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع كلاشينكوف، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر".

وأضاف البيان: "بعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم إتلاف كمية الألغام والأمونيتر التي عُثر عليها بالتفجير على عين المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في المجال".