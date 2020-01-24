وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية أنه كان هناك تأكيد من رئيس الحكومة حسان دياب على أن "البيان يجب أن يتم تطبيقه، وألا يتضمن وعودا فضفاضة".

وأشارت منال عبد الصمد إلى أنه لا يمكن تحديد مهلة زمنية للانتهاء من إعداد البيان، منوهة إلى أن اللجنة تعمل بأسرع ما يمكن لإنجازه.

وتمنى دياب "على الوزراء أن يحددوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية بناء على مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي".

وأضافت الوزيرة أن "هناك سرعة كبيرة وليس تسرعا في دراسة المواضيع وإعداد البيان الوزاري، ونحن نعد الدقائق كي ننهي البيان في أسرع وقت ممكن لأن الأزمة تتفاقم".

وكانت اللجنة الوزارية، المكلفة إعداد البيان الوزاري لحكومة دياب، عقدت صباح الجمعة أول جلسة في السراي الحكومي لمناقشة وإعداد البيان الذي سيطرح على المجلس النيابي خلال جلسة طرح الثقة.

وتسعى اللجنة لعقد جلسات متتالية في الأيام المقبلة للبت في البيان، الذي سيخصص جزء كبير منه للأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والبرنامج الإصلاحي للحكومة لنيل ثقة المحتجين في الشارع والمجتمع الدولي.